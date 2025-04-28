Как перемены в Ватикане повлияют на Россию

В соответствии с регламентом не позднее 10 мая в Ватикане соберется конклав, который изберет нового главу Римской католической церкви. Кто может стать Папой Римским, и что России ожидать от нового понтифика, в материале РБК.

Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет в своей резиденции в результате инсульта. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон прошла в субботу, 26 апреля. В ней приняли участие и мировые лидеры, в том числе главы Бразилии, США, Франции, Великобритании, Испании, Польши.

С момента погребения Ватикан начинает девятидневный траур. По его завершении на выборы нового понтифика соберется Конклав кардиналов. В соответствии с правилами, принять участие в голосовании смогут только 138 из нынешних 252 кардиналов, а именно те, которым меньше 80 лет.

Чтобы победить, кандидат должен получить две трети голосов конклава; пока один из кандидатов не наберет их, голосование будет продолжаться. В первый день конклава проводится только один тур, в последующие может проводиться до четырех раундов голосования. Единственной информацией о его ходе выступает дым, который поднимается из печной трубы над Сикстинской капеллой после сожжения очередной порции бюллетеней. В момент избрания нового главы церкви из трубы пойдет не черный, а белый дым.

СМИ отмечают, что, несмотря на символизм и ритуальность, процедура избрания понтифика в некоторых аспектах схожа с обычными выборами и носит политический характер.

«Исторически сложилось так, что крупные политические державы, такие как Франция и Испания, упорно трудились над тем, чтобы повлиять на ход голосования. Сегодня фракции [в католической церкви] формируются в большей степени по идеологическому принципу», - считает историк и исследователь Ватикана Джессика Варнберг.

При этом при своей жизни Франциск, который был выходцем из Латинской Америки, изменил географический баланс в католической церкви и назначил более 20 кардиналов из стран, которые ранее вовсе не были представлены на таком уровне, — включая Руанду, Кабо-Верде, Мьянму, Монголию и Южный Судан. Всего Франциск назначил 108 из 138 кардиналов, обладающих правом голоса, — то есть почти 80% конклава.

За 12 лет своего правления он также кардинально трансформировал политику Ватикана, уделяя особое внимание проблемам бедности и климата, добился сближения с Китаем, содействовал налаживанию отношений между США и Кубой, признал Палестину и выстраивал более тесные отношения с другими религиями. А после начала военной операции на Украине папа Римский неоднократно выступал за примирение и, несмотря на политику западных стран, призвал Киев иметь мужество поднять «белый флаг».

При этом Франциск был бескомпромиссным противником абортов, но признал возможность развода в «крайних обстоятельствах», а также не поддерживал изоляцию представителей ЛГБТ* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ), одобрив «благословения» для однополых пар*.

При Франциске обострились отношения между Святым престолом и Вашингтоном. Неприятие папы вызвала проводимая президентом США Дональдом Трампом жесткая миграционная политика, он публично осудил депортацию мигрантов.

«Тем не менее, в Америке проживает четвертая часть католиков, и это большой источник богатства для Ватикана, находящегося в тяжелом финансовом положении», - отмечается в статье.

Еще до завершения траура по папе Франциску The Guardian, Financial Times и La Stampa представили рейтинги потенциальных наследников Святого престола. Основными кандидатами на этот пост считаются 70-летний Пьетро Паролин, который сейчас занимает пост госсекретаря Ватикана и 69-летний Маттео Дзуппи — архиепископ Болоньи. Также в списке папабилей — 76-летний Питер Тарксон из Ганы, гвинейский кардинал Робер Сара и архиепископ Киншасы (Демократическая Республика Конго) Фридолина Безунгу.

«На роль главы католической церкви претендует и 67-летний кардинал из Филиппин Луис Антонио Тагле. Если конклав проголосует за него, то католическую церковь впервые возглавит представитель Азии», - отмечает издание.

Среди претендентов от консерваторов называют главного критика папы Франциска 76-летнего кардинала из США Рэймонда Берка. Он выступил против решения Ватикана смягчить позицию относительно представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Компромиссными» же кандидатами считаются 72-летний кардинал из Венгрии Петер Эрдё, шведский кардинал Андерс Арборелиус и 60-летний латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла. После нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года он предложил себя в качестве заложника в обмен на детей, которых удерживали в Газе.

По мнению опрошенных изданием экспертов, менее выгодно для России будет наличие на папском троне любого проукраинского кандидата, а среди папабилей упоминается греко-католик.

«Более выгоден для нашей страны умеренный традиционалист, которому чужд любой авторитаризм и который будет осуждать гонку вооружений, чем бы ее ни мотивировали светские лидеры Запада. У Франциска получилось четко обозначить губительность милитаризации (…) Следующему папе достаточно хотя бы не дезавуировать слова Франциска», - считает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

При этом Ватикан был активно включен в мирный процесс по урегулированию украинского кризиса. В частности, в мае 2023 года Франциск назначил кардинала Маттео Дзуппи переговорщиком по Украине. Святому Престолу удалось помочь в обмене пленными, в помощи перемещенным детям. Именно Маттео Дзуппи впервые начал челночную дипломатию между Москвой, Киевом и Вашингтоном.

Однако политолог Алексей Макаркин обратил внимание на то, что Папам Римским за последние века еще ни разу не удавалось остановить боевые действия. При этом, по его оценке, у понтифика есть паства как в России, так и на Украине. «Он не может выступить с какой-то жесткой позицией по отношению к России, потому что это может ухудшить отношения его паствы с государством. Но также папа должен заботиться и о своей пастве на Украине», - пояснил эксперт.

Пока сложно сказать, какой политики по отношению к России будет придерживаться новый глава церкви, но уже понятно, что понтифика потребуется намного больше дипломатических способностей, чем ярких эмоциональных высказываний.

Религиовед, специалист по Ватикану Алексей Юдин в свою очередь отметил, что перед новым главой Римской католической церкви будут стоять и вопросы о рукоположении женщин в диаконы, практики целибата по выбору, вопрос однополых пар.

Напомним, что перед избранием Франциска широко обсуждалось пророчество, приписываемое архиепископу Малахии, жившему в XII веке в Ирландии. Согласно ему, с момента, когда было сделано предсказание, и до второго пришествия в Ватикане сменятся 112 пап. Некоторые трактовки предполагают, что Папа Римский Франциск будет последним в истории человечества, а после его ухода наступит конец света и начнется Страшный Суд.

* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ).