Трамп: конфликт на Украине может перерасти в Третью мировую

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну. Об этом он рассказал в интервью The Atlantic.

В беседе с The Atlantic Трамп заявил, что во время первого президентского срока перед ним стояли две задачи - «управлять страной и выживать». Он отметил, что второе президентство поставило перед ним дополнительную задачу - «спасти мир».

«Я пытаюсь спасти множество жизней», - подчеркнул Трамп.

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В январе президент США заявлял, что мир сейчас «как никогда близок к третьей мировой». По его словам, если бы администрация Джо Байдена продержалась ещё год, то началась бы мировая война. Также Трамп отмечал, что европейские лидеры - в отличие от новой администрации США - не знают, как завершить конфликт на Украине.