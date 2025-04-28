В США сделали неожиданное заявление о Путине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп боится главу российского государства Владимира Путина. Соответствующее заявление сделал экс-директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, пишет Daily Express.

«Трамп действует боязливо в отношении к Путину. С другими лидерами он так себя осторожно не ведет», — поделился своей точкой зрения он.

По словам бывшего советника, хозяин Белого дома не вел себя подобным образом ни с экс-премьером Канады Джастином Трюдо, ни с британским премьером Киром Стармером.

28 апреля официальный спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что нового разговора с Дональдом Трампом у Владимира Путина в графике пока нет, но он может быть оперативно согласован.

Президент США Дональд Трамп 25 апреля заявил, что его спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который 25 апреля посетил Москву, провел "хорошую встречу" с главой российского государства.