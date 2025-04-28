Трамп захотел сблизиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп стремится наладить более тесные отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом заявила бывший директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл, передает Bloomberg.

«Трамп повторяет за Путиным. (...) Он хочет с ним сблизиться», — сказала экс-советник Трампа.

Ранее бывший директор по коммуникациям в аппарате Белого дома Энтони Скарамуччи рассказал, что президент Трамп испытывает страх перед Путиным. Он также подчеркнул, что американский президент не проявлял подобной осторожности ни с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо, ни с действующим премьером Великобритании Киром Стармером.

В США сделали неожиданное заявление о Путине

18 марта Хилл заявляла, что Путин открыто насмехается над Трампом во время переговоров, однако сам американский президент не понимает насмешки и сарказм российского коллеги из-за трудностей перевода.