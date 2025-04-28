В ЕК сделали заявление о встрече Трампа и фон дер Ляйен

Никакие детали возможной встречи президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после рукопожатия, которым они обменялись на похоронах Папы Франциска в Риме, еще не согласованы. Об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

"Время и место пока не определены", - сказала она.

По ее словами, эта встреча состоится, "когда будет подготовлен пакет решений для двух лидеров". Она также не дала ответа на вопрос о возможной повестке дня следующей встречи.

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За три месяца с момента инаугурации Трампа его первая встреча с фон дер Ляйен прошла на церемонии похорон Папы Римского. Она длилась около минуты, стороны обменялись рукопожатиями и договорились вскоре провести следующую встречу, сообщила ранее Еврокомиссия.

В настоящее время Евросоюз ведет с США переговоры на техническом уровне, стремясь убедить Вашингтон не использовать против ЕС торговые пошлины, помимо уже введенных в действие тарифов в 10% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС.