В Испании произошло масштабное отключение электросети, которое привело к перебоям в подаче электричества по всей стране и транспортным сбоям.

Об этом сообщил испанский оператор электросетей Red Electrica.

Одновременно появились сообщения о перебоях в электроснабжении Португалии, передает Reuters. Представители Red Electrica заявили, что компания работает над восстановлением работы сетей и анализирует причины отключения.

Все ресурсы направляются на решение проблемы, подчеркнули в Red Electrica и указали, что пострадал Пиренейский полуостров, на котором проживает более 50 миллионов человек. В Испании без света также остались Севилья, Барселона и Валенсия.

Оператор железнодорожных перевозок Испании (Renfe) заявил, что «вся национальная электросеть страны была отключена» в 12:30 по местному времени. В компании подчеркнули, что «поезда остановились».

По сообщению 20 Minutos, в центре Мадрида образовались пробки из-за неработающих светофоров. Испанские радиостанции сообщили, что часть мадридского метрополитена эвакуируется. Из-за отключений света были приостановлены матчи Madrid Open - ежегодного теннисного турнира на грунтовом корте.

Европа столкнулась с необычными ценами на электроэнергию

Португальская полиция сообщила, что по всей стране нарушена работа светофоров, а в Лиссабоне и Порту закрылось метро, уточняет Reuters. По данным португальской газеты Expresso, местный дистрибьютор E-Redes заявил, что отключение произошло из-за «проблемы с европейской системой электроснабжения». На территории Португалии также возникли проблемы с мобильной связью.