В Сирии извлекли останки отца Асада из могилы

Неизвестные, как сообщает телеканал Syria TV, извлекли останки бывшего президента Сирии Хафеза Асада из его могилы в городе Кардаха (провинция Латакия) и унесли в неустановленное место.

Хафез Асад, отец экс-президента Сирии Башара Асада, правил Сирией с 1971 по 2000 год. Кардаха - его родной город, где над могилой был выстроен мавзолей.

«Захоронение бывшего президента Хафеза Асада раскопано, - сообщает телеканал со ссылкой на фото- и видеозаписи из соцсетей. – Могила превратилась в черную яму, она пуста». Неизвестные, как отмечается, унесли останки из могилы в неизвестном направлении.

Активисты, опубликовавшие соответствующие видеодоказательства в соцсетях, обвиняют в извлечении останков бывшего главы государства вооруженные группировки, действующие в районе. На видеокадрах осквернением могилы занимаются люди в военной форме.

В декабре прошлого года газета Annahar написала, что вооруженная толпа сожгла могилу Хафеза Асада.