Крупные города Европы остались без электричества

В четырех странах Евросоюза — Франции, Бельгии, Испании и Португалии — произошли масштабные отключения света. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Cadena SER, на этом фоне по всей Испании перестали ходить поезда, в том числе метро, прекратилась работа светофоров и некоторых аэропортов. По неизвестной причине объем потребления электричества в стране упал с 25 184 мегаватт до 12 425 мегаватт. Официального объяснения произошедшему пока нет.

Во Франции отключения света затронули не всю страну, а только Бургундию.

До этого в ряде стран Европы цены на электричество упали ниже нуля из-за высоких объемов выработки электроэнергии на немецких солнечных электростанциях. Также ниже нуля упали цены на электроэнергию в Нидерландах и Бельгии.