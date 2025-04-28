Фицо выступил с заявлением по украинскому конфликту

Братислава и Будапешт выступают за немедленное прекращение российско-украинского конфликта, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским коллегой Виктором Орбаном. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Братислава и Будапешт отвергают все военные операции, а также верят, что американская инициатива по достижению мира на Украине достигнет успеха.

Фицо подчеркнул, что в Евросоюзе позиция Словакии и Венгрии по ситуации на Украине расходится с позицией других стран, которые поддерживают продолжение конфликта.

Премьер добавил, что венгерская сторона является сторонником восстановления транзита газа через Украину, что очень важно и для Словакии.

11 апреля Орбан заявил, что Украина пытается втянуть Венгрию и Словакию в войну с Россией. По его словам, для этого Украина «в сговоре с брюссельскими бюрократами» перекрыла проходящий по ее территории газопровод, из-за чего поставки газа на восток Венгрии почти прекратились. При этом премьер отметил, что вместо газа с востока (из России) его страна теперь получает энергоресурсы с юга, то есть из Турции.