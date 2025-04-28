Reuters обвинили в попытке поссорить Россию и Индию

Военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко заявил, что статья Reuters о планах Индии потеснить Россию на рынке вооружений представляет собой «партию в информационной войне». В то же время он назвал «эгоистически естественным» стремление Индии заменить Россию для некоторых импортеров оружия.

Ранее Reuters сообщило о планах властей Индии превратить страну в «глобальную фабрику» по производству ракет, вертолетов и военной техники на экспорт. По словам источников агентства среди индийских чиновников и представителей оружейной отрасли, Индия стремится частично заменить Россию на этом рынке.

Четыре индийских чиновника рассказали Reuters, что Нью-Дели резко увеличит количество военных атташе в своих иностранных миссиях в рамках новой программы, которая позволит правительству напрямую вести переговоры по оружейным сделкам. Источники Reuters утверждают, что Индия «особенно нацелена» на правительства, которые долгое время зависели от России в плане поставок оружия.

Собеседники агентства отметили, что в последние годы РФ была больше сконцентрирована на украинском кризисе и на внутренних оборонных заказах, а Индия, имеющая опыт закупок и освоения военных технологий, начала получать больше запросов на поставки.

«Публикация Reuters выглядит как весьма грамотный и хорошо проработанный вброс, попытка раздуть вражду и подозрительность между Москвой и Нью-Дели. Прямо сейчас Индия в большей степени полезна России, чем представляет для нас проблему», - так эту статью прокомментировал Шлепченко.

В то же время он назвал «вполне логичными и эгоистически естественными» планы Индии по оружейному рынку.