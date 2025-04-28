На фоне подготовки к выборам бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо прекратил участие в медийной жизни, чтобы не мешать позиции преемника Марка Карни, сообщили СМИ.

По данным Politico, Либеральная партия поддержала такую дистанцированную позицию, чтобы минимизировать влияние негативного отношения части электората к Трюдо и укрепить позиции перед парламентскими выборами, передает ТАСС.

Внутри партии отмечают, что консерваторы активно переложили ответственность за ошибки Трюдо на всю Либеральную партию, а также на нового премьера Марка Карни. Сторонники либералов считают, что дистанция с бывшим лидером поможет привлечь избирателей, разочарованных в Трюдо, но все еще готовых поддержать партию.

Как отмечает одна из сторонниц ЛП, ей не нравилось поведение Трюдо: «Он разговаривал с людьми, как будто они идиоты».

Согласно совместному опросу Focaldata и Politico, 46% граждан убеждены, что Карни будет проводить иную политику, хотя он сохранил прежний состав правительства. Карни уже отменил несколько налогов, введенных Трюдо, и принял решения о диверсификации торговых и оборонных отношений Канады в условиях новых тарифов США.

В марте американист Малек Дудаков сказал газете ВЗГЛЯД, что канадские либералы решились на досрочные выборы из-за противостояния с США.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что обратился к генерал-губернатору Мэри Саймон с просьбой распустить парламент. Досрочные выборы в стране, которые были намечены на октябрь, планируется провести 28 апреля.