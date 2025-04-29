Появились подробности парламентских выборов в Канаде

Либеральная партия Канады, под руководством действующего премьер-министра Марка Карни, одержала победу на выборах, получив достаточное количество мест в парламенте для формирования правительства, сообщает телеканал CTV.

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«Либералы Марка Карни удержали власть, получив достаточно мест на 45-х федеральных выборах, чтобы сформировать новое правительство», — отмечается в сообщении.

6 января премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что уйдет в отставку после избрания лидера правящей Либеральной партии. Он захотел покинуть пост главы правительства и лидера либералов. Политик поблагодарил свою семью за поддержку и воодушевление, которые помогли ему добиться успехов в карьере. Премьер уточнил, что уже сообщил о своем решении детям.

Изначально выборы должны были пройти в октябре 2025 года, однако после отставки Трюдо его преемник Марк Карни объявил о проведении выборов раньше срока.