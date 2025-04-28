Эксперт рассказал, простят ли США долги Украине

Политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что США вряд ли спишут долги Украины, сформировавшие до заключения сделки по полезным ископаемым. Об этом он рассказал изданию Life.

Ранее в Белом доме заявили, что рассчитывают в ближайшее время подписать с Киевом соглашение об украинских ресурсах, которое распространяется на редкоземельные элементы. Соглашение подразумевает, что доходы от добычи украинских газа, нефти и других ресурсов будут передаваться в специальный фонд.

Через этот фонд США хотят получать все отчисления от прибыли с украинских ресурсов до тех пор, пока Киев не выплатит минимум сто миллиардов долларов «военного долга» плюс четыре процента. В Белом доме подчеркивали, что хотят получить доступ к украинским ресурсам в качестве компенсации военной помощи, оказанной Киеву.

Однако 28 апреля премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил о договоренности с США не упоминать в соглашении помощь, которую Вашингтон предоставлял Киеву с февраля 2022 года и до заключения сделки. По мнению Дудчака, это не означает, что США не будут требовать от Киева компенсации помощи.

«Долги Киева - это инструмент давления на Украину для принятия решения. Украина настолько закредитована, что никто не собирается прощать эти долги», - подчеркнул политолог.

По его словам, Украину «не для того они нагружали долгами, чтобы потом их прощать», - Киев находится в зависимости от США и американцы будут использовать это в своих интересах.