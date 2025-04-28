Эксперт рассказал, простят ли США долги Украине

Мария Иванова

Политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что США вряд ли спишут долги Украины, сформировавшие до заключения сделки по полезным ископаемым. Об этом он рассказал изданию Life.

Эксперт рассказал, простят ли США долги Украине
© РИА Новости

Ранее в Белом доме заявили, что рассчитывают в ближайшее время подписать с Киевом соглашение об украинских ресурсах, которое распространяется на редкоземельные элементы. Соглашение подразумевает, что доходы от добычи украинских газа, нефти и других ресурсов будут передаваться в специальный фонд.

Через этот фонд США хотят получать все отчисления от прибыли с украинских ресурсов до тех пор, пока Киев не выплатит минимум сто миллиардов долларов «военного долга» плюс четыре процента. В Белом доме подчеркивали, что хотят получить доступ к украинским ресурсам в качестве компенсации военной помощи, оказанной Киеву.

Однако 28 апреля премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил о договоренности с США не упоминать в соглашении помощь, которую Вашингтон предоставлял Киеву с февраля 2022 года и до заключения сделки. По мнению Дудчака, это не означает, что США не будут требовать от Киева компенсации помощи.

«Долги Киева - это инструмент давления на Украину для принятия решения. Украина настолько закредитована, что никто не собирается прощать эти долги», - подчеркнул политолог.

По его словам, Украину «не для того они нагружали долгами, чтобы потом их прощать», - Киев находится в зависимости от США и американцы будут использовать это в своих интересах.

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