Памятники человеческой жадности: эпичные свалки из Китая

В конце ХХ века Китай из аграрной страны превратился в мощного индустриального гиганта. Экономика страны стала расти немыслимыми темпами, что привело к росту производства и потребления товаров. Китайские бизнесмены настолько поверили в свои силы, что стали браться за самые амбициозные проекты и стартапы. Ошибки в планировании и переоценка возможностей покупателей привели к появлению в КНР огромных свалок, где нашли последнее пристанище велосипеды, мотоциклы и автомобили.

Огромные кладбища человеческих амбиций — в галерее «Рамблера».