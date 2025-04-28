Памятники человеческой жадности: эпичные свалки из Китая

Александр Котлеткин
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Свалка велосипедов
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Свалка велосипедов 
© Zuma/TACC
Свалка велосипедов
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Свалка велосипедов 
© Zuma/TACC
Свалка велосипедов
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Свалка велосипедов 
© Zuma/TACC
Свалка автомобилей
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Свалка автомобилей 
© CHUNYIP WONG/iStock.com

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Свалка автомобилей
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Свалка автомобилей 
© AerialPerspective Works/iStock.com
Свалка электромобилей
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Свалка электромобилей 
© AerialPerspective Works/iStock.com
Свалка мотоциклов и скутеров
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Свалка мотоциклов и скутеров 
© legion-media.ru
Свалка мотоциклов и скутеров
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Свалка мотоциклов и скутеров 
© pawopa3336/iStock.com
Свалка мотоциклов и скутеров
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Свалка мотоциклов и скутеров 
© wen ya/iStock.com

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Брошенные жилые дома
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Брошенные жилые дома 
© Zuma/ТАСС
Брошенные жилые дома
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Брошенные жилые дома 
© Stephen Anthony Rohan/iStock.com
Брошенные жилые дома
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Брошенные жилые дома 
© legion-media.ru

В конце ХХ века Китай из аграрной страны превратился в мощного индустриального гиганта. Экономика страны стала расти немыслимыми темпами, что привело к росту производства и потребления товаров. Китайские бизнесмены настолько поверили в свои силы, что стали браться за самые амбициозные проекты и стартапы. Ошибки в планировании и переоценка возможностей покупателей привели к появлению в КНР огромных свалок, где нашли последнее пристанище велосипеды, мотоциклы и автомобили.

Огромные кладбища человеческих амбиций — в галерее «Рамблера».

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