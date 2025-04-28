На Украине происходит процесс возрождения Руси и восстановления ее исторических территорий. Об этом сообщил бывший глава запрещенной на территории Украины партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и руководитель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«История повторяется, идет новый процесс воссоздания Руси и объединения ее исторических русских земель», — написал Медведчук в статье, опубликованной на сайте «Другая Украина».

Он добавил, что признание Крыма российской территорией со стороны США может раскрыть несостоятельность аргументов главы киевского режима Владимира Зеленского относительно причин украинского конфликта. Именно этого развития событий, а не возможной утраты территорий, опасается руководство Украины, отметил политик.

По его словам, Зеленский предпринимал попытки убедить Вашингтон в том, что конфликт на Украине носит этнический характер и может быть решен путем разделения страны по этническому принципу. Однако, исходя из подобной логики, большая часть современной Украины, находящаяся на исторических русских землях, должна была бы перейти под контроль России.