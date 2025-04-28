Вучич раскрыл истинную цель визита в Москву

Президент Сербии Александр Вучич хочет в ходе визита в Москву 9 Мая успешно завершить переговоры с Россией по новому газовому договору. Обэтом собщает ТАСС.

«Это не простые и не легкие разговоры, но я верю, что нам удастся их закончить», — раскрыл политик истинную цель визита в Москву.

Вучич также рассказал, что планирует в Москве встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

«Я сделаю все возможное, чтобы встретиться с председателем Китая хотя бы на пять минут, для меня это огромная честь», — указал он.

Ранее Вучич сообщил о планах принять участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве 9 мая. При этом он признался, что подвергается давлению из-за предстоящей поездки.