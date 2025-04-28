Китай опередил мир в ядерной энергетике

Китай стал мировым лидером по масштабам развития ядерной энергетики. Об этом сообщает Xhby со ссылкой на доклад, опубликованный Китайской ассоциацией ядерной энергетики.

Как отмечается, сейчас в Китае эксплуатируются, строятся и одобрены к строительству 102 атомных энергоблока общей установленной мощностью 113 млн киловатт. По общему масштабу ядерной энергетики «Китай впервые вышел на первое место в мире», подчеркивается в документе.

Специалисты обратили внимание на то, что в настоящее время в стране ведется строительство 28 энергетических блоков, суммарная мощность которых составляет 33,65 миллиона киловатт. По этому показателю Китай уже 18 лет подряд занимает первое место в мире.

В отчете говорится, что в коммерческом использовании находятся 58 энергетических установок общей мощностью 60,96 миллиона киловатт. Производство электроэнергии на атомных станциях в стране продолжает расти.

В 2024 году общая выработка электроэнергии на функционирующих атомных энергоблоках составила 444,7 миллиарда киловатт-часов. Это 4,72% от общего объема электроэнергии, произведенной в Китае. По этому показателю страна занимает второе место в мировом рейтинге.