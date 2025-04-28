Если европейцы хотели бы завершения конфликта на Украине, они позвонили бы в Москву, написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) норвежский профессор Гленн Дизен.

«Если они хотят завершения боевых действий, то почему они не могут взять трубку и позвонить в Москву? Дипломатия ведет к миру, а европейцы за последние три года ее бойкотировали», — поделился своей точкой зрения эксперт, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности украинской стороны к безоговорочной остановке боевых действий.

По мнению Дизена, заявление французского лидера, сделанное в Ватикане, вновь говорит о том, что Запад продолжает отказываться от урегулирования конфликта дипломатическим путем, которое обеспечило бы прекращение огня.

Кроме того, аналитик напомнил, что в Европе открыто говорили о планах снабжать бывшую советскую республику вооружением и, возможно, войсками в период временного перемирия.

Макрон отказался пожимать руку Трампу

Президент Франции Эммануэль Макрон 26 апреля сообщил, что провел в Риме "очень позитивный" обмен мнениями с главой киевского режима Владимиром Зеленским, утверждая, что тот заявил ему о готовности Украины к безоговорочному прекращению боевых действий.