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«Украина уже проиграла - и не по вине Трампа»

Украинские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп дал России и Украине десять дней на то, чтобы совместно договориться о прекращении огня, иначе он отойдет от мирного урегулирования. По версии 19FortyFive, это означает лишь одно - Киев уже проиграл. Многие на Западе все еще либо отрицают, либо игнорируют реалии на поля боя, которые фактически гарантируют победу России. В связи с этим многочисленные критики Трампа - как в Европе, так и в Соединенных Штатах - уже готовят почву для того, чтобы обвинить его в «предательстве» Украины и ее проигрыше.

По словам критиков президента США, если бы Трамп дал Киеву больше денег, ВСУ смогли бы добиться успеха. Однако в последние годы США лидировали в предоставлении военной помощи Украине, потратили на это сотни миллиардов долларов, но серьезных результатов это не принесло. США и другие западные страны серьезно истощили свои собственные арсеналы, и им потребуются годы, чтобы просто пополнить то, что было отдано. Как отмечает 19FortyFive, «холодная, суровая, неприглядная правда» заключается в том, что Украина либо столкнется с ужасным дипломатическим поражением, либо с еще более ужасным военным поражением.

Британский журналист: Лондон лжет о «российской угрозе»

Британский журналист Питер Хитченс заявил в своей статье для Daily Mail, что вокруг украинского кризиса сформировалось огромное «облако лжи». По его словам, ничего подобного не было с тех пор, как в США лгали о причинах своего вторжении в Ирак, «рассказывая чушь о вымышленном «оружии массового поражения».

Хитченс отметил, что ложь об Ираке была разоблачена и западные политики «извлекли из этого урок - они научились лгать более искусно». Журналист заявил, что жителей западных стран «кормили пропагандистской чепухой об Украине и выдуманной российской угрозе». Он указал, что в Британии никогда не проводились дебаты по поводу украинского кризиса и причин его возникновения. Британские власти не рассказывали гражданам о предпосылках конфликта и не объясняли, почему Лондон решил вмешаться, подчеркнул Хитченс.

«Без помощи США Украина стала легкой добычей для русских хакеров»

При администрации Дональда Трампа были свернуты все усилия США по оказанию помощи Украине в защите от кибератак, сообщает Bloomberg со ссылкой на восемь информированных источников. Как отмечает агентство, это, как и многие другие шаги Трампа, призвано оказать давление на Владимира Зеленского, чтобы тот принял мирное соглашение, которое критики называют «ориентированным на Россию».

За последние пять лет только по линии Агентства США по международному развитию (USAID) Украина получила более 200 миллионов долларов помощи в области кибербезопасности. Также Киев получал помощь от Агентства национальной безопасности и Киберкомандования США. Эта помощь считалась основополагающей для предотвращения кибератак против украинских чиновников, телекоммуникационных компаний и поставщиков энергии. Однако в результате мер Трампа десятки сотрудников на Украине и в США, оказывавших техническую помощь в области кибербезопасности на сотнях украинских объектов, лишились работы. По словам собеседников Bloomberg, ранее эти сотрудники помогли отразить попытки нарушить работу электростанций и проникнуть в украинский кабинет министров.

«Европа должна принять мирный план Трампа - победа Киева немыслима»

Последняя версия мирного плана Дональда Трампа по Украине произвела фурор, повергнув Европу в шок, пишет UnHerd. Версия, обнародованная на прошлой неделе, предполагала признание Крыма российским со стороны США, фактическое признание новых российских территорий, отказ Украины от идеи членства в НАТО, отмену санкций против РФ, а также экономическое сотрудничество между США и Россией. Европейские СМИ назвали это капитуляцией и настаивали на сопротивлении. Однако печальная правда заключается в том, что у европейцев нет альтернативы, подчеркнул автор статьи.

По его мнению, нынешняя версия плана Трампа необязательно станет окончательной - президент США слишком непредсказуем, он то обвиняет Владимира Зеленского в развязывании конфликта, то грозит России новыми санкциями. Но, в любом случае, предложенное им соглашение следует принять - из всех возможных плохих исходов это наименее худший, считает автор UnHerd. Украина не может противостоять превосходящей её России при поддержке не слишком сильного европейского альянса. Европа гораздо лучше справляется с дебатами, чем сражается, и предпочитает позировать для фотосессий с Зеленским, чем делать сложный выбор, подчеркивается в статье. Европа обещает поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но у нее нет для этого возможностей. Если Киев и Европа отвергнут предложение Трампа, поддержка Украины со стороны США прекратится и от европейских стран потребуется еще больше вложений, заключил автор UnHerd.

«Гренландия и Палестина вместо Украины, Тайваня и Сирии?»

Глобальная позиция США серьезно пошатнулась в результате украинского кризиса, действий Турции в Ливии, Карабахе и Сирии, а также развития китайского проекта «Один пояс, один путь» и решительной стратегии Пекина в отношении Тайваня, пишет автор турецкой газеты Sabah Беркан Тутар. По его мнению, США пытались отреагировать на эти «тектонические толчки», но безуспешно. Украинский кризис стал атакой на «НАТОвский порядок под руководством США». Попытки США заблокировать Пекину доступ к полупроводникам также провалились. Инфраструктура, инвестиции и помощь Китая, охватывающие Азию, Европу, Латинскую Америку и Африку, стали не только инструментом экономического развития, но и оружием против глобальной экономической системы США.

По версии Тутара, Трамп движется к новому глобальному консенсусу с Россией, Китаем и Турцией вместо новой мировой войны. Трамп подчеркивает, что его настоящие враги - не лидеры этих государств, а экономические проблемы его страны и неолиберальная культура, укоренившаяся в Европе и Соединенных Штатах. США уже уступили некоторые сферы своего влияния - Украину России, Тайвань Китаю и Сирию Турции, а взамен хотят получить Канаду, Панаму и Гренландию. Гренландия имеет жизненно важное значение с точки зрения Трампа - он считает, что она может положить конец внешней зависимости США от редкоземельных металлов. Автор статьи отметил, что единственной проблемой остается план США по «передаче Палестины Израилю». Помимо Турции, серьезные возражения по этому вопросу имеют также Россия и Китай. Однако у автора статьи нет сомнений, что и в этом вопросе в итоге победит «разумная реальная политика».