Рейтинг одобрения Трампа упал до 42%

Рейтинг одобрения президента Соединённых Штатов Дональда Трампа продолжает снижаться, и к концу первых 100 дней его второго срока он составил 42%, что на 3% меньше, чем в марте.

«42% американцев одобряют то, как президент Трамп выполняет свою работу, что немного ниже показателя в 45% в марте», — говорится в опросе Marist для изданий PBS и NPR.

При этом 55% опрошенных не одобряют экономическую политику Трампа.

Также значительное количество американцев не довольны решением президента о введении торговых пошлин.

Опрос проводился с 21 по 23 апреля среди 1439 граждан.

Ранее опрос исследовательского центра NORC показал, что деятельность Трампа соответствует ожиданиям большинства американцев.