Нетаньяху на 9 Мая прибудет в страну бывшего СССР

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Азербайджан с 8 по 11 мая. Об этом пишет азербайджано-израильский альянс AIAgloba.

Он также будет находится в стране бывшего СССР 9 мая. Цель его визита — встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и возложение цветов к могиле солдата еврейского происхождения, воевавшего в конфликте с Арменией в 1990-е годы.

Кроме того, Нетаньяху встретится с представителями еврейской общины Азербайджана. О других подробностях его четырехдневной поездки не сообщается.

Еще один иностранный лидер приедет на парад 9 мая

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о поддержке руководства Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху в вопросе нанесения возможного удара по Ирану. Это может произойти в случае провала переговоров по иранской ядерной программе, отметил американский лидер.