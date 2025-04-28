WSJ: Россия скапливает войска на границе с Европой

Европейские страны беспокоит создание и расширение Россией военных баз в Петрозаводске и других приграничных районах, так как они считают такие действия подготовкой к будущему конфликту. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что в Петрозаводске, расположенном рядом с границей с Финляндией, российские военные инженеры расширяют армейские базы и Москва планирует создать «новый армейский штаб, который будет контролировать десятки тысяч военнослужащих». Также ведутся железнодорожные работы.

«Солдаты, многие из которых сейчас служат на передовой на Украине, должны стать костяком российской армии, готовящейся к столкновению с НАТО, согласно заявлениям западных военных и разведки», - отмечается в статье.

А Прибалтика не исключает возможности крупномасштабной войны России и НАТО после завершения российской спецоперации на Украине.

Напомним, что на фоне украинского кризиса Финляндия и Швеция вступили в НАТО. После чего, по данным СМИ, в Хельсинки предложили разместить беспилотники альянса на своей авиабазе с целью сбора информации вдоль границы с Россией. Финские власти также присоединились к антироссийским санкциям, а Минобороны страны выступило с предложением разместить штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в городе Миккели, который расположен рядом с российской границей.

Российские военные взяли на вооружение технику НАТО

При этом президент России Владимир Путин не раз заявлял о том, что Москва ни на кого не собирается нападать, а «российская угроза» - это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы».