Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин описала на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) встречу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского, состоявшуюся ранее в Ватикане, словами "все кончено".

«Все кончено», - поделилась своей точкой зрения Грин, сопроводив свой пост снимком Зеленского и Трампа в Ватикане.

Вместе с тем конгрессвумен не уточнила, что конкретно она имела в виду.

26 апреля сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели "очень короткую" встречу на церемонии похорон Папы Римского Франциска. Западные СМИ со ссылкой на свои источники в Ватикане передавали, что стороны договорились встретиться после завершения церемонии, но, Трамп "очень быстро" покинул Рим после церемонии.

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Владимир Зеленский, комментируя встречу с Дональдом Трампом, заявил, что многое успел обсудить с хозяином Белого дома, и поблагодарил его. Американский лидер, комментируя встречу с главой киевского режима в Ватикане, заявил, что Крым на ней обсуждался только "вкратце".