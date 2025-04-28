Власти Украины предложили ввести специальную пошлину на импорт российских товаров, поступления от которой будут направляться в фонд восстановления Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Речь идет об экономическом механизме репараций, который позволяет действовать «без ожидания политических изменений в России». По словам премьера, в своих требованиях Украина также будет настаивать на «полном изъятии» замороженных российских активов. Он обратил внимание на то, что страна уже добилась направления ей $50 млрд из прибыли от заблокированных активов.

Украина не получает прямых доходов от российских активов. Европейский союз предоставил ей кредит, который будет погашаться за счет прибыли от российских средств, размещенных в западных депозитариях. Основная часть активов Центрального банка России заморожена в ЕС, общая сумма оценивается в 300 миллиардов долларов.

Разморозка российских активов усложнилась из-за дополнительных требований

В процессе обсуждения мирного урегулирования между США, Россией и Украиной, по информации от политиков и СМИ, вопрос о возмещении ущерба не затрагивался. Для восстановления Украины будут использовать средства из инвестиционного фонда реконструкции, который будет создан в соответствии с соглашением о полезных ископаемых с США.