СМИ: США раскритиковали участие КНДР в боевых действиях на стороне России

Северная Корея, чьи военнослужащие приняли участие в боях на стороне России, «несет ответственность» за продолжение украинского конфликта. Об этом заявил южнокорейскому агентству Yonhap представитель Госдепартамента США.

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Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Курской области. Он особо подчеркнул, что в боях стойкость и героизм показали военнослужащие КНДР. Участие северокорейских военных в боевых действиях на территории Курской области России также официально подтвердил и Пхеньян.

В свою очередь представитель Госдепартамента США заявил о том, что Северная Корея «способствовала продолжению» конфликта на Украине и «несет за это ответственность».

«Мы по-прежнему обеспокоены прямым участием КНДР в войне. Военное развертывание КНДР в России и любая поддержка, оказываемая Российской Федерацией в ответ, должны быть прекращены», - заявил американский дипломат.

Он также подчеркнул, что обучение Россией северокорейских солдат нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.