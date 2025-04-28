СМИ: США раскритиковали участие КНДР в боевых действиях на стороне России
Северная Корея, чьи военнослужащие приняли участие в боях на стороне России, «несет ответственность» за продолжение украинского конфликта. Об этом заявил южнокорейскому агентству Yonhap представитель Госдепартамента США.
Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Курской области. Он особо подчеркнул, что в боях стойкость и героизм показали военнослужащие КНДР. Участие северокорейских военных в боевых действиях на территории Курской области России также официально подтвердил и Пхеньян.
В свою очередь представитель Госдепартамента США заявил о том, что Северная Корея «способствовала продолжению» конфликта на Украине и «несет за это ответственность».
«Мы по-прежнему обеспокоены прямым участием КНДР в войне. Военное развертывание КНДР в России и любая поддержка, оказываемая Российской Федерацией в ответ, должны быть прекращены», - заявил американский дипломат.
Он также подчеркнул, что обучение Россией северокорейских солдат нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.