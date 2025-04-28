Страны Европы должны согласиться на сделку президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине, сообщает Unherd.

«Эту сделку нужно принять. Из всех возможных плохих исходов она — наименее худшая», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

Обозреватель издания отметил, что Украина не сможет переломить ход боевых действий, так как ее союзники оказывают ей недостаточную помощь.

По его мнению, хотя предложенный хозяином Белого дома вариант урегулирования конфликта не идеальный для украинцев и Европы, он поможет спасти жизни людей и предотвратит эскалацию, которая способна привести к масштабной катастрофе на континенте.

Трамп отреагировал на массированный удар РФ по Киеву

Печальная правда заключается в том, что у европейцев нет альтернатив, резюмировал журналист.

23 апреля президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что заявления главы киевского режима по поводу Крыма наносят вред мирным переговорам с Российской Федерацией.