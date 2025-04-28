Бывшему президенту Украины вынесли судебный приговор

Подольский райсуд Киева заочно приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 15 годам тюрьмы по обвинению в "подстрекательстве к дезертирству и незаконном пересечении границы". Об этом сообщил офис генпрокурора Украины в Telegram-канале.

По этому же делу суд заочно приговорил к лишению свободы на 10 лет бывшего замначальника управления государственной охраны Украины, начальника службы безопасности президента Украины Константина Кобзаря. Предъявлены заочные обвинения еще 15 сотрудникам охраны экс-президента.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года, Янукович, его охрана и почти все члены правительства были вынуждены срочно покинуть страну. Этот эпизод украинское следствие и расценило как "дезертирство".

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 года по 2014 год. В 2019 году суд в Киеве заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы по делу о госизмене. Кроме того, против него ведется другое дело о госизмене - за подписание в 2010 году соглашения с Россией о продлении базирования Черноморского флота ВМФ РФ в Севастополе.