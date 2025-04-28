Женщина «воскресла» по пути на собственные похороны

Женщину из Испании по ошибке объявили мертвой, после чего она «воскресла» на собственной церемонии прощания. Об этом рассказали в издании Mirror.

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Изначально испанку отвезли морг, откуда она отправилась в похоронное бюро. Уже там сотрудники обнаружили у нее пульс. Прибывшие на место врачи подтвердили, что женщина жива, после чего экстренно ее госпитализировали.

На данный момент никаких подробностей о ее состоянии нет. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование произошедшего, предают в издании.

Недавно на Украине 83-летняя женщина очнулась спустя несколько часов после того, как врачи констатировали ее смерть. Инцидент произошел в Винницкой области. Пенсионерка «воскресла» после того, как 10 часов пролежала без признаков жизни. Родственники бабушки уже заказали отпевание, поминальный обед и выкопали могилу.

Еще один случай произошел в Великобритании — женщина «воскресла» через шесть часов после остановки сердца. 34-летняя британка отправилась вместе с мужем пешком через Пиренеи, попала в метель и потеряла сознание.