Угрозы военного ВСУ в адрес Зеленского шокировали Запад

Командир 414 бригады ВСУ открыто угрожал президенту Украины Владимиру Зеленскому в эфире телепрограммы, говоря не вступать в переговорный процесс с Россией и не уступать территории. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

«Командир бригады украинской армии открыто угрожает Зеленскому в украинском телешоу. Он предупреждает его не вести переговоры с Россией, не уступать территорию, иначе он „пожалеет об этом“», — написал Боуз в соцсети Х.

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Он также разместил на своем аккаунте видео. На нем группа людей в эфире телешоу слушает спикера, который передает слова командира 414 бригады армии Украины, адресованные лидеру страны. Чей Боуз назвал Украину страной, где царит беззаконие. Он также удивился, что военные диктуют свои требования главе государства.