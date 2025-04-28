В США увидели «путь» к сделке с Китаем

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что “есть путь” к соглашению с Китаем по тарифам, после того как на прошлой неделе он провел переговоры со своими китайскими коллегами в Вашингтоне.

“Я общался со своими китайскими коллегами, но это больше касалось традиционных вопросов, таких как финансовая стабильность, ранние предупреждения о глобальной экономике”, - рассказал Бессент в интервью ABC News в воскресенье, пояснив, что он говорил с китайцами во время встреч Международного валютного фонда в Вашингтоне.

“Я не знаю, разговаривал ли президент Трамп с президентом Си Цзиньпином”, - добавил он.

В пятницу Дональд Трамп заявил в интервью, что с Китаем ведутся переговоры о тарифах, эти комментарии он повторил по пути в Рим, чтобы присутствовать на похоронах Папы римского Франциска, но позже министерство иностранных дел Китая опровергло их, заявив, что США “должны прекратить создавать путаницу”.

Китай готов обсуждать пошлины, если США проявят инициативу

Днем позже министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин соблюдает международные правила в отношении введенных США тарифов и будет стремиться к солидарности с другими странами, пишет The Guardian.

“Некоторые страны придерживаются своих собственных приоритетов, прибегают к запугивающему давлению и принудительным сделкам и провоцируют торговые войны без всякой причины, демонстрируя свой крайний эгоизм”, - сказал Ван И в кулуарах региональной встречи в Казахстане.

В воскресенье Бессент попытался разобраться в противоречивых сигналах о том, какой прогресс был достигнут в деле деэскалации торговой войны, угрожающей подорвать глобальный экономический рост.

“Китайцы увидят, что этот высокий уровень тарифов неприемлем для их бизнеса”, - сказал американский министр и добавил, что отрицание Пекином того, что переговоры продолжаются, рассчитано на китайскую аудиторию. “Я думаю, что они играют на другую аудиторию, - утверждает Бессент. – У нас налажен процесс, и, опять же, я просто считаю, что эти китайские тарифы неприемлемы. Первым путем, опять же, будет деэскалация, которая, я думаю, нужна китайцам. Затем, я думаю, может быть достигнуто принципиальное соглашение по этим 17 или 18 важным торговым сделкам, о которых мы ведем переговоры”.

Но Бессент предупредил, что “заключение торговой сделки может занять месяцы”, и сказал, что переговоры с другими важными торговыми партнерами США продвигаются.

“Некоторые из них продвигаются очень хорошо, особенно со странами Азии”, – сказал он, высоко оценив стратегию переговоров Трампа. “В теории игр это называется стратегической неопределенностью, - сказал глава минфина США. – Итак, вы не собираетесь сообщать собеседнику, к чему вы придете в конечном итоге. И никто лучше президента Трампа не умеет использовать этот рычаг воздействия”.

Комментарии министра финансов прозвучали на фоне того, что ведущие ритейлеры США, как сообщается, предупредили Белый дом, что тарифы приведут к пустоте полок магазинов и росту цен в течение нескольких недель.

Агентство Bloomberg сообщило, что китайский гигант индустрии быстрой моды Shein в пятницу повысил цены в США на свои товары, от платьев до кухонной утвари, в преддверии надвигающихся тарифов на небольшие посылки. Средняя цена на 100 лучших товаров в категории "Красота и здоровье" выросла на 51%, а на товары для дома и кухни и игрушки - более чем на 30%, в том числе на набор кухонных полотенец из 10 предметов подорожала на 377%.

Трамп предсказал в воскресенье, что тарифы в конечном итоге принесут пользу американским налогоплательщикам и повысят занятость. “Когда тарифы будут снижены, налоги на доходы многих людей будут существенно снижены, возможно, даже полностью отменены, - написал Трамп в социальной сети Truth. - Основное внимание будет уделяться людям, зарабатывающим менее 200 000 долларов в год. Кроме того, уже создается огромное количество рабочих мест, а новые заводы и фабрики в настоящее время строятся или планируются к строительству”. Президент США назвал это “золотым дном” для американцев и сказал, что “внешняя служба уже работает”.

Отдельно в воскресенье министр сельского хозяйства США Брук Роллинс отмечает, что США ведут ежедневные переговоры с Китаем по поводу тарифов.

“Каждый день мы ведем переговоры с Китаем, а также с другими странами, которые сели за стол переговоров”, - утверждает Роллинс.

Роллинс говорит, что президент Трамп готов помочь американским фермерам, если торговая война продолжит сокращать экспорт сырьевых товаров, в частности, продажи сои и свинины в Китай.