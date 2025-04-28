Автора романа «Моя русская свекровь и другие катастрофы» нашли застреленной

Немецкую писательницу, автора романа «Моя русская свекровь и другие катастрофы», Александру Фрелих обнаружили застреленной в ее плавучем доме на берегу реки Эльба. Полиция Гамбурга начала расследование дела об убийстве на основании обнаруженных признаков насильственной смерти.

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«58-летняя Александра Фрелих, чьи романы занимали видное место в списках бестселлеров Германии, была найдена во вторник утром», — заявили следователи.

Информацию передает The Guardian.

Известно, что Фрелих опубликовала свой первый роман в 2012 году. До этого она работала журналистом в Киеве, а после переезда в Германию сотрудничала с различными женскими изданиями как внештатный автор. Ее дебютное произведение «Моя русская свекровь и другие катастрофы» принесло ей широкую известность. По словам писательницы, сюжеты ее книг в значительной степени основаны на личных жизненных переживаниях, а не на вымышленных историях.