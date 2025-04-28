Китай обвинил США в поддержке политических амбиций Тайваня

США усиливают поддержку политических амбиций Тайваня, об этом сообщил постоянный представитель КНР в ООН Чэнь Сюй.

«Честно говоря, мы должны быть начеку в вопросах, связанных с Тайванем», — приводит РИА Новости слова постпреда КНР в ООН.

Чэнь Сюй выразил обеспокоенность по поводу изменений в политике США в отношении Тайваня, отметив, что это связано с удалением на сайте Госдепартамента фразы «Мы не поддерживаем независимость Тайваня».

В то же время США усилили акцент на «значимом участии» Тайваня в международных организациях, что, по словам постпреда, способствует росту политических амбиций острова.