Украина столкнулась с необходимостью пересмотреть стратегию из-за отсутствия надежной поддержки со стороны Соединенных Штатов, подчеркнул экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба заявил, что Украина больше не может рассчитывать на Соединенные Штаты даже в среднесрочной перспективе, передает РИА «Новости». В интервью YouTube-каналу «Говорит Великий Львов» Кулеба подчеркнул, что «Америка ушла», и признал невозможность полагаться на Вашингтон как сейчас, так и после ухода Дональда Трампа с поста президента.

Он объяснил, что в Киеве ошибочно рассчитывали, будто Трампу как бизнесмену достаточно предложить выгодные условия, чтобы заручиться поддержкой. По словам Кулебы, «нынешний Трамп, как оказалось, абсолютно другой. Он не бизнесмен, он много говорит о деньгах, тарифах, цифрах, но он не об этом. Он мессия, революционер, он пришел изменить мир так, как он видит». Такие оценки Кулеба высказал в контексте обсуждения будущих перспектив украинско-американских отношений.

Трамп отреагировал на массированный удар РФ по Киеву

Накануне госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News заявил, что на текущей неделе Вашингтон примет ключевое решение о своем дальнейшем участии в урегулировании кризиса на Украине.