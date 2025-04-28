Шмыгаль предложил Западу «механизм репараций» от России

На Украине рассматривают возможность введения специальной пошлины на ввоз российских товаров, средства от которой будут направляться в фонд восстановления Киева. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

«Предложили введение специальной пошлины на импорт российских товаров, поступления от которой будут направляться в фонд восстановления Украины. Это экономический механизм репараций, позволяющий действовать без ожидания политических изменений в России», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале по итогам поездки украинской делегации в США на Spring Meetings Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).

Кроме того, по его словам, обсуждается вопрос использования замороженных российских активов. Украина уже располагает подтвержденными доходами в размере 50 млрд долларов, полученными от активов РФ. Эти деньги направляются на покрытие бюджетных нужд, финансирование военных расходов и оперативное восстановление украинской стороны. Вместе с тем, конечной целью Киева остается полная конфискация данных средств.

Ранее Эстония выступила за то, чтобы Евросоюз конфисковал замороженные российские активы. Как отметил эстонский заместитель министра иностранных дел Маргус Цахкна, в случае разморозки этих средств ответственность по предоставленному Украине кредиту на сумму 20 млрд евро перейдет к ЕС и США, а оставшаяся часть задолженности ляжет на других стран-участниц G7.