США снизили экспорт нефти и нефтепродуктов

В феврале экспорт нефти и нефтепродуктов оказался ниже, чем в январе, а сжиженный природный газ (СПГ) продемонстрировал лишь незначительный рост. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные американской таможни.

Согласно информации, предоставленной таможенными органами, в феврале объем экспорта нефти из США за рубеж сократился на 1,2% по сравнению с январем и составил 9,153 миллиарда долларов. Нефтепродукты показали еще более значительное снижение — на 14,8%, до 7,905 миллиарда долларов. В то же время экспорт сжиженного природного газа в денежном выражении увеличился на 3,7% и составил 3,715 миллиарда долларов.

Вместе с тем темпы роста добычи углеводородов пока не являются стремительными. По информации от американского энергетического ведомства, в январе по сравнению с декабрем добыча нефти снизилась на 2,3%, достигнув 13,146 миллиона баррелей в день. В то же время добыча газа увеличилась всего на 0,26%, составив 3,507 миллиарда кубических метров.

Второй раз подряд Дональд Трамп занял пост президента США. Его инаугурация состоялась 20 января. Почти сразу после вступления в должность он подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетической сфере. Цель — ускорить добычу нефти и газа. Трамп объяснил свое решение тем, что США намерены использовать свои запасы углеводородов для снижения цен, пополнения стратегических резервов и экспорта. В ходе своей предвыборной кампании Трамп обещал сосредоточиться на подходе «бурить, детка, бурить». Он также обещал увеличить добычу нефти, чтобы обеспечить бюджет США.