Авторы китайской платформе Baijiahao заявили, что страны Балтии пытались нанести удар по России, выйдя из единой с РФ энергосистемы, но в итоге оказались «на грани энергетического кризиса». Об этом пишет АБН24.

Литва, Латвия и Эстония 8 февраля 2025 года отсоединились от БРЭЛЛ (электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы). После этого системы стран Балтии были синхронизированы с сетью континентальной Европы. Литва, Латвия и Эстония оставались единственными членами ЕС, не подключенными к континентальной европейской сети.

Президент Литвы Гитанас Науседа во время отключения страны от БРЭЛЛ попрощался с Владимиром Лениным. Науседа рассказал в своем аккаунте в соцсети X, что «получил звонок, ознаменовавший новую эпоху»: ему сообщили, что электроэнергетические системы стран Балтии соединены с континентальной Европой.

«Прощай, Россия. Прощай, Ленин», - заявил Науседа, комментируя эту новость.

С 2022 года страны Балтии перестали закупать электроэнергию у России и Белоруссии, но по БРЭЛЛ странам все еще поступало балансирующее электричество (используется для поддержания стабильности в энергосистемах, его задача - уравновешивать разницу между производством и потреблением электричества в реальном времени). Подготовка Прибалтики к отключению от БРЭЛЛ велась с 2009 года.

Европа столкнулась с необычными ценами на электроэнергию

Авторы статьи Baijiahao заявили, что с момента отсоединения от БРЭЛЛ стоимость электричества в Литве, Латвии и Эстони выросла. Кроме того, в регионе начали происходить отключения электроэнергии.