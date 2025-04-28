Меган Маркл показала детей от принца Гарри

В 2018 году британский принц Гарри женился на малоизвестной американской актрисе Меган Маркл. Через год новоиспеченная супруга родила ему сына Арчи. А в 2020 году пара отказалась от своих королевских обязанностей и, прихватив ребенка, перебралась жить в США. Спустя еще год Меган родила Гарри дочь Лилибет.

С тех пор прошло почти четыре года, однако своих наследников ни Меган ни Гарри предпочитают лишний раз не показывать публике. Тем не менее, периодически на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" или в недавно прошедшем кулинарном шоу Маркл показывает наследников. Однако делает это хитро: снимет малышей то сбоку, то сзади, не демонстрируя лица.

Вот и на сей раз Меган опубликовала свежие фотографии подросших Арчи и Лилибет, сделанных на фоне кустов роз. И хотя лиц детей традиционно не видно, многочисленные подписчики смогли оценить, что наследники обладают рыжей шевелюрой Гарри. И если у Арчи волосы темного оттенка, то у Лилибет буквально золотые.

© соцсети

© соцсети

Интернет-пользователи судачат, что наследники пошли в королевскую породу, и с нетерпением ждут того дня, когда Меган Маркл и принц Гарри перестанут скрывать лица детей. Впрочем, некоторые комментаторы в Сети предполагают, что Арчи и Лилибет еще маленькие, и не исключают, что с возрастом они еще могут поменяться.