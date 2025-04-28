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Лавров и Рубио обменялись мнениями касательно российско-американских отношений

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого обсуждались ключевые аспекты российско-американского политического диалога. Об этом сообщает ТАСС.

Основное внимание было уделено украинскому кризису, и обе стороны подчеркнули важность начала переговоров для достижения устойчивого мира.

Лавров и Рубио договорились о продолжении контактов на всех уровнях, что свидетельствует о стремлении к конструктивному взаимодействию.

ЦТАК: КНДР и впредь будет поддерживать "священное дело армии и народа России"

КНДР подтвердила свою приверженность духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, заявив о намерении поддерживать "священное дело армии и народа России". Об этом сообщает ТАСС.

Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи выразил уверенность, что боевое содружество между двумя странами будет способствовать укреплению корейско-российских отношений во всех сферах.

Лидер КНДР Ким Чен Ын также принял решение о привлечении подразделений страны для участия в освобождении Курской области, что подчеркивает важность военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Трамп заявил о готовности Зеленского отказаться от притязаний на Крым

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Владимир Зеленский может отказаться от требований вернуть Крым Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трампа, тема Крыма не поднималась в течение 12 лет, и он посоветовал Зеленскому обратиться к бывшему президенту Обаме с вопросом, почему полуостров был "уступлен без единого выстрела". Американский лидер подчеркнул, что именно тогда произошла передача Крыма, вызвавшая нынешние споры.

ВСУ не уведомляют родственников солдат об их статусе после пропажи

Командование ВСУ не информирует родственников пропавших без вести солдат о их статусе, что приводит к недоразумениям. Об этом сообщает ТАСС.

По словам источника в силовых структурах, родные часто получают недостоверную информацию и удивляются, когда их близкие оказываются живыми в российском плену. Кроме того, обращения родственников к российским силовикам могут касаться не только поиска пропавших, но и решения бытовых вопросов.

В ДТП с экскурсионным автобусом во Владимирской области пострадали 35 человек

В результате ДТП с экскурсионным автобусом во Владимирской области пострадали 35 человек. Об этом сообщает РБК.

Авария произошла в Александровском районе в 2:40 мск, когда водитель автобуса съехал в кювет и опрокинулся. На момент инцидента в автобусе находились 55 пассажиров, и на данный момент сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб продолжают работу на месте происшествия для уточнения деталей.