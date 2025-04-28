Легитимные интересы безопасности России игнорируются, и конфликт на Украине можно было избежать, если бы не поднимался вопрос членства этой страны в НАТО. Об этом заявил РИА Новости постпред КНР в ООН в Женеве Чэнь Сюй.

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Он отметил, что с самого начала специальной военной операции председатель КНР Си Цзиньпин представил всеобъемлющий пакет, основанный на четырех принципах: суверенитет и территориальная целостность, Устав ООН, законные интересы безопасности всех стран и усилия, способствующие мирному урегулированию. Чэнь Сюй добавил, что легитимные интересы безопасности России игнорируются.

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Он подчеркнул, что научные дискуссии, в том числе с участием американского экономиста Джеффри Сакса, показали, что войну можно было бы избежать, если бы вопрос о членстве Украины в НАТО не поднимался.

"Нельзя хлопать в ладоши одной рукой. Когда я делюсь этими наблюдениями, некоторые западники часто говорят, что я поддерживаю Россию", - сказал он.

24 апреля секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что КНР поддерживает необходимость устранения первопричин украинского кризиса. Также он отметил, что РФ благодарна КНР за усилия по поиску мирного решения украинского конфликта и ценит их.