Эксперт в области геополитики Николас Бутылин в статье для газеты Berliner Zeitung заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский загнал себя в ловушку в переговорном процессе по украинскому конфликту.

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«В настоящий момент геополитические реалии ставят Зеленского в положение, когда каждое решение обходится очень дорого», - отметил Бутылин.

По его словам, сейчас глава киевского режима потерял все союзников, на которых можно было надеяться. Он уточнил, что Соединенные Штаты Америки угрожают прекратить военную помощь, а европейские страны только громко заявляют о поддержке, но реальных шагов не предпринимают.

Эксперт добавил, что Украина не сможет переломить ход конфликта в свою пользу.