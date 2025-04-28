Власти Соединенных Штатов депортировали в Гондурас тяжело больного четырехлетнего мальчика. Об этом сообщает Национальный иммиграционный проект США (NIPNLG).

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Страдающий от редкой формы рака ребенок и его семилетняя сестра являются гражданами США, но их мать находилась в стране нелегально. Отец детей имел законные основания для проживания в США, но он не мог повлиять на ситуацию, так как мать с детьми содержались под стражей без связи с внешним миром.

Правозащитники назвали случившееся выходящим за "рамки разумного", нарушающим конституционные гарантии и основные права человека и потребовали привлечь к ответственности виновных в этом должностных лиц Иммиграционной и таможенной полиции США. 22 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о невозможности предоставления судебного обжалования каждому депортируемому мигранту, отметив, что это привело бы к колоссальным задержкам. 2 апреля газета Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа обратилась к странам Восточной Европы, включая Молдавию и непризнанное Косово, с предложением принимать нелегальных мигрантов, которые будут депортированы из США.

Обратите внимание, что в последнем абзаце есть ошибка: вместо "сообщила" должно быть "сообщала". Исправленный вариант: 2 апреля газета Wall Street Journal сообщала, что администрация Трампа обратилась к странам Восточной Европы, включая Молдавию и непризнанное Косово, с предложением принимать нелегальных мигрантов, которые будут депортированы из США.