Владимир Зеленский потерпел фиаско после полного провала его авантюры по вторжению в Курскую область, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

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По его словам, теперь всем стало ясно, что все заявления и обещания Зеленского, его речи с требованиями продолжать сражаться - все оказалось напрасным, передает РИА Новости.

Дэвис добавил, что все солдаты ВСУ или убиты, или были вынуждены отойти на территорию Украины.

Эксперт подчеркнул, что план вторжения ВСУ в Курскую область изначально был обречен на провал, несмотря на браваду Зеленского.

Бессмысленно начинать наступательную операцию, если ты даже не в силах нормально обороняться, резюмировал американский офицер.

О том, что разгром ВСУ, вторгшихся в Курскую область, завершен, в минувшую субботу доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов.

Общие потери ВСУ на курском направлении превысили 76 тысяч военнослужащих, убитыми и ранеными. Также уничтожено свыше 7700 единиц украинской военной техники, в том числе 412 танков, 340 БМП, 314 бронетранспортеров.