Престижные вузы США объединились против администрации Трампа

Несколько престижных американских университетов создали объединение, которое будет координировать противодействие политике администрации президента США Дональда Трампа. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

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В настоящее время в неофициальную группу вступили около 10 университетов, некоторые из которых входят в Лигу плюща. Большинство из этих высших учебных заведений находятся в штатах, которые тяготеют к демократам. Предположительно, группа будет согласовывать свою политику и определять, до какой степени вузы готовы идти на уступки администрации США.

По данным источников, объединение намерено отстаивать "академическую независимость", в частности добиваясь сохранения контроля над порядком приема студентов, наймом сотрудников и организацией учебного процесса. 28 апреля сообщалось, что в США демократы переняли предвыборную тактику Трампа.