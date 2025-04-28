Миронов предложил сформировать кадровый резерв для госслужбы из ветеранов СВО

Фракция "Справедливая Россия — За правду" внесет в Госдуму законопроект о создании федерального и регионального кадрового резерва из числа участников СВО для замещения должностей на госслужбе. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. Инициатива, разработанная Сергеем Мироновым и Александром Бабаковым, предполагает ежегодное бесплатное повышение квалификации для ветеранов и их приоритетное назначение на вакантные посты. Порядок формирования резерва планируется утвердить указом президента. "Ветераны обладают управленческим опытом, дисциплиной и навыками работы в стрессовых условиях. Это новая элита, которая укрепит госаппарат", — заявил Бабаков. 17 апреля в "Единой России" заявили, что взаимодействие муниципальных депутатов с первичными отделениями партии, подготовка к выборам, отчетов по народной программе партии, а также работа с участниками СВО и их семьями — эти темы стали приоритетными на состоявшемся в Иркутске форуме муниципальных депутатов ЕР.

© Газета.Ru