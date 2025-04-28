Трамп считает, что Зеленский готов к сделке

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский на встрече в Риме вел себя спокойнее и готов к заключению сделки. Об этом 28 апреля сообщает ТАСС.

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«Я увидел, что он был спокойнее. Думаю, что он понимает происходящее и хочет заключить сделку», — отметил он журналистам пресс-пула Белого дома, не пояснив, идет ли речь о сделке по полезным ископаемым или о соглашении по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский на встрече в Риме добивался дополнительных поставок оружия.

«Он сказал мне, что ему нужно больше оружия, но он уже говорит об этом на протяжении трех лет», — отметил американский лидер.

Как писала «Парламентская газета», в середине апреля Трамп не исключил, что Вашингтон прекратит поставки военной помощи Киеву, если усилия по урегулированию украинского конфликта на увенчаются успехом.