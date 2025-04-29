Трамп заявил, что с Путиным иметь дело легче, чем с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему легче иметь дело с главой России Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в интервью журналисту Гленну Беку.

Трамп отметил, что у Зеленского «нет карт, но он просит все больше и больше».

«У него нет карт. Вы видите, что там происходит. Так что я надеюсь, что он заключит мир. Потому что я не верю, что Путин сделал бы это для кого-то другого, кроме меня. Думаю, он хотел идти до конца, но теперь готов заключить сделку. Я бы сказал, что с ним пока легче иметь дело, чем с Зеленским», — сказал президент США.

Трамп объяснил отказ вставать на сторону Зеленского

Ранее Трамп заявил, что конфликт между Россией и Украиной находится на завершающем этапе. По его словам, все произойдет «в течение примерно недели».