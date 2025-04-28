Трамп надеется на днях узнать многое об урегулировании на Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что надеется в ближайшие дни «узнать очень много» об украинском урегулировании.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной должно основываться на «фактах и реальности», а не на доверии сторон. В интервью NBC News он отметил, что следующая неделя станет критически важной для определения перспектив урегулирования. В то же время Киев утверждает, что прогресса на переговорах пока нет.

Ранее Трамп раскритиковал Путина после встречи с Зеленским.