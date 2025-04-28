Трамп дал Зеленскому совет по вопросу Крыма

Президент США Дональд Трамп заявил, что тема принадлежности Крыма не поднималась около 12 лет, а сейчас о полуострове снова заговорили. В связи с этим он дал Зеленскому совет обратиться с этим вопросом к 44-му американскому лидеру Бараку Обаме, об этом он рассказал журналистам пресс-пула Белого дома в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси), передает ТАСС.

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