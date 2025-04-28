Глава Северной Кореи передал теплый боевой привет армии и народу России

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал «теплый боевой привет» армии и народу России, одержавшим великую победу. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (Кореи (ТПК).

«Глава государства КНДР послал теплый боевой привет армии и народу России, завоевавшим великую победу», — сказано в сообщении.

26 апреля начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Ранее агентство «Ёнхап» также сообщило, что Северная Корея официально объявила об отправке войск в Россию.

Данное решение было принято в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Отмечается, что Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, решил, что сложившаяся ситуация подпадает под действие договора.

Накануне военный корреспондент Александр Коц раскрыл подробности участия военных из КНДР в освобождении Курской области.