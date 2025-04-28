Россия и Мексика обсуждают сотрудничество в сфере СПГ

Россия и Мексика ведут переговоры о совместных проектах в области сжиженного природного газа (СПГ), включая обмен технологиями и развитие инфраструктуры. Об этом сообщил посол РФ в Мексике Николай Софинский в интервью "Известиям".

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Мексика намерена войти в четверку крупнейших мировых экспортеров СПГ, а Россия планирует увеличить его производство до 100 млн тонн к 2035 году. Мексика, обладающая шестыми в мире запасами сланцевого газа, начала строительство четырех заводов по сжижению газа для поставок в Европу и Азию.

Однако пока страна закупает сырье у США, что ограничивает её экспортные возможности. Россия, в свою очередь, готова предложить технологии и участие в инфраструктурных проектах. По словам Софинского, взаимодействие может усилить товарооборот между странами, который в 2024 году составил $1,3 млрд.

"Мексика пытается снизить зависимость от США. У России есть технологии и ресурсы, чтобы помочь ей стать ключевым игроком на рынке СПГ", — отметил эксперт по Латинской Америке Тимур Альмуков.

10 апреля сообщалось, что Филиппины и Таиланд заинтересованы в импорте сжиженного природного газа из России.